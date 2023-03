Zur Person

Tobias Effertz, geboren 1975 in Köln, ist Privatdozent für Wirtschaftswissenschaften an der Hamburg Business School der Universität Hamburg. Er schrieb seine Doktorarbeit über Kindermarketing, forscht und lehrt seitdem zum Thema. In seiner Arbeit analysiert er auch die Prävention ungesunder Lebensstile und die Kosten gefährlichen Konsums. Er fokussiert sich dabei insbesondere auf die Frage einer wirksamen Regulierungen des Kindermarketings ungesunder Lebensmittel.