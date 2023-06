Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte angesichts dessen ein Finanzierungskonzept an. Darüber sei man regierungsintern in der Absprache, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Leistungskürzungen bei den Kassen schloss er auf Nachfrage aus.

Zuvor hatte IKK-Kassenchef Ralf Hermes im Kampf gegen steigende Defizite der gesetzlichen Krankenversicherung drastische Leistungskürzungen vorgeschlagen. In den drei Bereichen zahnärztliche Behandlungen, Zahnersatz und Homöopathie solle gestrichen werden, forderte er.