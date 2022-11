Mit Getir konkurriert Gorillas unter anderem in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Getir gilt als Marktführer in Großbritannien. In Deutschland ist der Dienst bislang allerdings in deutlich weniger Städten vertreten als Gorillas.

Stellenstreichungen bei Gorillas

Gorillas-CEO Kağan Sümer hatte seit Ende vergangenen Jahres erfolglos versucht, eine neue Finanzierungsrunde für das hochdefizitäre Start-up abzuschließen. Zuletzt hatte er mit drastischen Maßnahmen versucht, die Kapitalverbrennung des Dienstes zu reduzieren. Ende Mai hatte er rund die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seiner Zentrale gefeuert sowie in der Folge mehrere Standorte in europäischen Ländern wie Italien, Spanien und Belgien dichtgemacht.