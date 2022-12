Ende für Gorillas: Der Berliner Schnelllieferdienst ist an diesem Freitag an den türkischen Konkurrenten Getir verkauft worden. Das Unternehmen wurde dabei mit 1,2 Milliarden Euro bewertet, sagten Insider dem manager magazin. Die Gorillas-Investoren bekommen im Zuge des Deals rund 14 Prozent der Anteile an Getir. Beide Unternehmen äußerten sich auf Anfrage zunächst nicht zu der Übernahme.