BKA registriert Dutzende Fälle Angriffe gegen Immobilienfirmen werden härter

In Deutschland wurden in diesem Jahr Straftaten gegen große Wohnungsbaufirmen "in einem mittleren zweistelligen Bereich" registriert - pro Unternehmen. Das teilte das Bundeskriminalamt (BKA) auf Anfrage des SPIEGEL mit. Bekennerschreiben zu zahlreichen Straftaten lassen laut BKA auf Täter aus der linken Szene schließen.

Ein beliebtes Ziel der Täter ist die CG Gruppe des Immobilienentwicklers Christoph Gröner. In der Nacht zum 3. Oktober 2019 legten Unbekannte auf einer Großbaustelle des Unternehmens in Leipzig Feuer, zwei Baukräne brannten und drohten auf anliegende Häuser zu stürzen, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen. Das Landeskriminalamt (LKA) Sachsen stellt in Leipzig eine "qualitative Steigerung" relevanter Straftaten gegen die CG Gruppe fest.

Hintergrund für die wachsende Aggression sei die "soziale Umstrukturierung von Wohngegenden durch Sanierungsmaßnahmen - verbunden mit Mieterhöhungen und Räumungen", so das LKA Sachsen.