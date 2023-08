Die Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr erneut einen Höchststand bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Die Summe stieg mit einem Plus von 14,9 Prozent auf rund 70,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte . Schon 2021 war nach einem Rückgang im ersten Coronajahr 2020 ein Rekordwert seit Beginn der Zeitreihe 1991 erreicht worden.