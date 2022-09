Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will Familien mit kleinen und mittleren Einkommen stärker beim Erwerb von Wohneigentum fördern. Ein milliardenschweres Kreditprogramm soll dafür aufgelegt werden. Wie die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf einen Bericht des Bundesbauministeriums berichteten, soll sich ein neuer Fördertopf an Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind und einem maximal zu versteuerndem Jahreseinkommen in Höhe von 60.000 Euro richten. Für jedes weitere Kind werden 10.000 Euro auf das Jahreseinkommen angerechnet.