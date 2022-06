Über Versicherungen für Öltransporte G7 planen Preisdeckel für russisches Öl

Die G7-Staaten haben sich darauf verständigt, einen Preisdeckel für russisches Öl auszuarbeiten. Das berichten die Nachrichtenagenturen dpa und AFP übereinstimmend. Der Gipfel auf Schloss Elmau werde die zuständigen Fachminister beauftragen, »sich in Absprache mit Drittländern und dem Privatsektor dringend um die Entwicklung einer Preisobergrenze für Öl zu bemühen«, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag. Ziel der Maßnahme sei es, Moskau Einnahmen zu entziehen, die den Krieg in der Ukraine finanzieren.