Wer sich künftig bei einer Bank Geld leihen möchte, dürfte es deutlich schwerer haben. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY wollen Geldhäuser in Deutschland ihre Kreditvergabe in den kommenden Monaten voraussichtlich insgesamt restriktiver handhaben. Zudem dürften für Privatkunden Bankgeschäfte teurer werden: Sie müssen mit weiteren Gebührenerhöhungen rechnen. Im Rahmen der Studie wurden im Januar und Februar 120 Finanzinstitute zu ihren Erwartungen und Plänen befragt – darunter 109 Banken und elf Fintech-Unternehmen.

»Die Institute in Deutschland mussten in den vergangenen Jahren lernen, sich in einem Niedrigzinsumfeld zurechtzufinden und mit deutlich geringeren Zinseinnahmen auszukommen als in früheren Zeiten«, sagte Thomas Griess, Managing Partner Financial Services Deutschland bei EY. Zugleich ziehe die Regulierung an. »Unterm Strich wurde es damit immer schwieriger, profitabel zu wirtschaften«, sagte er. »Also denken die Banken weiter intensiv über neue Ertragsquellen nach.«