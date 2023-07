Die Mindestbesteuerung ist eins von zwei Teilen einer globalen Reform der Unternehmenssteuern, der sich 138 Staaten angeschlossen haben. Damit soll verhindert werden, dass große Konzerne ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. »Gewinne in Deutschland zu machen und dann irgendwo anders fast keine Steuern zu zahlen – dieses Geschäftsmodell kommt zum Ende«, sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Dienstag. »Konzerne, die auf unserem Markt Gewinne erzielen, müssen sich auch an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen.« Die Neuregelung gälte früheren Angaben zufolge für 600 bis 800 deutsche Firmen.