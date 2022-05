Die globale Steuerreform wird nach Ansicht Frankreichs vermutlich erst Ende 2023 oder Anfang 2024 in Kraft treten – ein Jahr später als eigentlich geplant. Das sagte Finanzminister Bruno Le Maire bei einem Treffen der EU-Finanzminister am Dienstag in Brüssel. Entscheidend sei, dass die Reform überhaupt gelinge. Sie soll die bestehenden Vorgaben in das Digitalzeitalter überführen.