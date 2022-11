Glyphosat wurde vom US-Saatgutkonzern Monsanto in den Siebzigerjahren auf den Markt gebracht und ist einer der am meisten verwendeten Unkrautvernichter, der inzwischen von vielen Unternehmen verkauft wird. Monsanto gehört mittlerweile zum deutschen Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer. Glyphosat steht unter anderem in der Kritik, Krebs zu verursachen. Hersteller Bayer weist das vehement zurück.