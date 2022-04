Nach der Übernahme des Glyphosat-Herstellers Monsanto wird die Kritik an Bayer-Vorstandschef Werner Baumann immer stärker, er kann aber mit Unterstützung des norwegischen Staatsfonds rechnen: Er werde bei der Aktionärsversammlung des Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzerns für die Entlastung des Vorstandes stimmen, teilte der Staatsfond am Sonntag mit. Mit einem Anteil von zuletzt knapp 2,3 Prozent an den Bayer-Aktien ist er der fünftgrößte Aktionär. Das Vergütungspaket für Baumann allerdings will der Fonds nicht mittragen