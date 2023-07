Erneut streiken Lastwagenfahrer aus Osteuropa an der A5 in Südhessen – und dieses Mal hat sich der Streik auf zwei Raststätten ausgeweitet. Laut der Nachrichtenagentur dpa zählte die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag in Gräfenhausen bei Darmstadt 73 Lkw. Rund 15 Kilometer weiter standen demnach auf der Raststätte Pfungstadt West an der A 67 noch zwölf weitere Lastwagen.