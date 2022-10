Der britische Ansatz steht im Gegensatz zur Europäischen Union, in der sich die Länder darauf geeinigt haben, den Gasverbrauch freiwillig um 15 Prozent zu senken. In der EU fordern Politiker und Behörden Unternehmen auf, den Energieverbrauch zu kappen. Zudem werden in öffentlichen Gebäuden Heizung und Beleuchtung heruntergefahren. In Deutschland haben vor allem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller hierzu immer wieder an die Bevölkerung appelliert. »Die Lage kann sehr ernst werden, wenn wir den Gasverbrauch nicht deutlich reduzieren«, mahnte Müller jüngst.