Die Umweltorganisation warf den Davos -Teilnehmern vor, sich zwar öffentlich für den Klimaschutz einzusetzen, privat aber nicht entsprechend zu handeln. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reisen Hunderte weitere Topentscheider und Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in den Schweizer Skiort, um über den Zustand der Welt zu diskutieren.

Über die klimaschädlichen Folgen von Privatflügen wird in jüngster Zeit verstärkt diskutiert. Laut einer Recherche von NDR und Süddeutscher Zeitung sind von deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr so viele Privatjets gestartet wie nie zuvor. Privatjet-Flüge machten inzwischen etwa zwölf Prozent des gesamten Flugverkehrs in Deutschland aus.