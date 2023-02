Die norwegischen Behörden haben nun weitere Gutachten angeordnet. »Wir verstehen, dass dieser Fall eine schwere Belastung für die samischen Rentierzüchter in Fosen ist«, erklärte Minister Terje Aasland am Montag. Der Oberste Gerichtshof habe zwar festgestellt, »dass die erteilten Genehmigungen den rechtlichen Schutz der Rentierzüchter verletzen«, aber das Gericht habe keine Entscheidung darüber getroffen, was nun mit den Windkraftanlagen geschehen solle.