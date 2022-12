IfW-Prognose Grippewelle könnte Volkswirtschaft mehr als 40 Milliarden Euro kosten

In der zurückliegenden Woche waren demnach rund neun Millionen Menschen insgesamt an einem akuten Atemwegsinfekt erkrankt – die Zahl der Sars-CoV-2-Infizierten mit Symptomen schätzt das RKI auf 400.000 bis 700.000, ähnlich viele wie in der Woche davor. Kinder und jüngere Erwachsene seien aktuell vor allem von Influenza- und RSV-Infektionen betroffen, die Zahl der Covid-Erkrankungen steige in der Gruppe der älteren Erwachsenen an.

Angesichts dessen betont das RKI, wie wichtig es ist, die bestehenden Empfehlungen zur Vermeidung von Infektionen und Übertragungen einzuhalten. Wer Symptome wie Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen habe, solle für drei bis fünf Tage und bis zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik zu Hause bleiben, Kontakte meiden und bei Bedarf den Hausarzt kontaktieren.