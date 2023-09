Größter Rückgang seit Finanzkrise Preise für Immobilien in Großbritannien deutlich gefallen

Als Grund für die Entwicklung werden die steigenden Zinsen genannt. »Angesichts des Ausmaßes des Anstiegs der Kreditkosten in den vergangenen Monaten ist die Abschwächung nicht überraschend«, sagte Nationwide-Chefökonom Robert Gardner. Die Bank of England hat ihre Zinssätze seit Dezember 2021 insgesamt 14 Mal angehoben – auf aktuell 5,25 Prozent. Damit dürfte das Ende der Fahnenstange aber noch nicht erreicht sein: An den Finanzmärkten wird noch in diesem Monat eine weitere Zinserhöhung auf dann 5,5 Prozent erwartet. Damit will die britische Zentralbank die hartnäckig hohe Inflation bekämpfen.