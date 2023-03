Es könnte der teuerste Immobiliendeal des Vereinigten Königreichs werden: Mitten im Regent's Park in London, direkt an einem See, liegt The Holme, ein mehr als 200 Jahre altes Herrenhaus. Bislang gehörte es einem saudi-arabischen Prinzen, doch nun steht es offenbar zum Verkauf, wie unter anderem »The Times« und die »Financial Times« berichten. Erhoffter Erlös: bis zu 250 Millionen Pfund, das sind umgerechnet gut 280 Millionen Euro.