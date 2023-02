Beschäftigte in zahlreichen Branchen streiken in Großbritannien derzeit in Wellen. Schätzungen zufolge legten Anfang Februar eine halbe Million Beschäftigte in mehreren Branchen die Arbeit nieder, darunter Lehrkräfte und Lokführer, Hochschuldozenten und Regierungsmitarbeiter, Busfahrer und Sicherheitskräfte. In der Woche darauf folgten Streiks von Pflegepersonal und Besatzungen von Rettungswagen. Längst ist in der britischen Öffentlichkeit von einem »Winter des Unmuts« die Rede.