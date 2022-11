In Koffer oder Rucksäcke im Handgepäck darf meist nur eine bestimmte Menge an in kleine Portionen verpackte Flüssigkeiten – an britischen Flughäfen soll Medienberichten zufolge bald Schluss damit sein. Innerhalb der kommenden zwei Jahre soll demnach die Regel für die Menge von Flüssigkeiten im Handgepäck abgeschafft werden.