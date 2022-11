Krankenschwestern und Pfleger des chronisch unterfinanzierten britischen Gesundheitsdienstes NHS wollen im Kampf um bessere Bezahlung noch vor Weihnachten ihre Arbeit niederlegen. Der Berufsverband Royal College of Nursing (RCN) rief am Freitag in England, Wales und Nordirland für den 15. und 20. Dezember zum Streik auf. Das bedeutet eine Eskalation des Konflikts zwischen den medizinischen Beschäftigten und den Regionalregierungen.