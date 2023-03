Verhältnisse wie zuletzt 1957 Lebensstandard der Briten stark gesunken

Autofahrern kommt zugute, dass die britische Regierung die Mineralölsteuer zunächst nicht anheben will, wie Finanzminister Jeremy Hunt am Mittwoch bei der Vorstellung des Haushalts im Parlament in London sagte. Gleichzeitig soll ein im vergangenen Jahr eingeführter Tankrabatt von fünf Pence (5,7 Eurocents) pro Liter Benzin und Diesel um ein Jahr verlängert werden. Das werde dem durchschnittlichen Autofahrer auf zwölf Monate gesehen etwa 100 Pfund sparen. Kommentatoren kritisierten aber, dass die Regierung die dafür vorgesehenen sechs Milliarden Pfund besser in den maroden Gesundheitsdienst NHS investiert hätte.