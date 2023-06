Die Immobilienpreise in Großbritannien schwanken einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zufolge viel stärker als in Deutschland. »Der deutsche Wohnungsmarkt ist resilient gegenüber plötzlichen Wertschwankungen, eine konservative Immobilienfinanzierung mit langer Zinsbindung und hohe Kaufnebenkosten beruhigen den Markt«, sagte IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Deutsche Wohnimmobilien seien auch wertstabiler als in Frankreich und den Niederlanden.

Anders als in Großbritannien, wo Immobilien meistens variabel finanziert werden, sind in Deutschland Kredite mit 10 oder 15 Jahren Zinsbindung üblich. Gerade in Zeiten der Niedrigzinsen bis in das vergangene Jahr hinein sicherten sich viele Bundesbürger langfristig attraktive Kreditkonditionen. Das hält die Belastung für Kreditnehmer gering: Die Zahl der Zwangsversteigerungen in Deutschland sinkt nach Analysen des Fachverlags Argetra seit Jahren. Expertenwarnungen vor wieder steigenden Zahlen von Notverkäufen haben sich bislang nicht bewahrheitet.