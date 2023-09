Großbritannien Lidl ruft Kindersnacks mit Link zu einer Pornoseite zurück

Den Briten ist eigentlich so schnell nichts peinlich, ihren Sinn für Humor bewahren sie auch in den schwierigsten Situationen. Beide Eigenschaften dürften bei einigen Lidl-Managern in der vergangenen Woche auf eine harte Probe gestellt worden sein. Wie der britische Verbraucherschutz-Service »Which?" auf X (ehemals Twitter) schreibt, musste der Discounter vier süße Kindersnacks aus dem Verkehr ziehen, auf denen die Hunde der Kindershow »Paw Patrol« zu sehen sind.