In Großbritannien wurde angesichts der hohen Inflation und der stark gestiegenen Preise am Mittwoch erneut in zahlreichen Branchen gestreikt. Hunderttausende Menschen wie Lehrer, junge Ärzte, Journalisten der BBC und Fahrer der Londoner U-Bahn legten ihre Arbeit nieder. Beschäftigte im Gesundheitswesen protestieren in Großbritannien schon seit Monaten für höhere Löhne, aber auch gegen Überarbeitung durch den Arbeitskräftemangel.

In Großbritannien sind durch den Mangel an Arbeitskräften aus der EU nach dem Brexit und eine Rekordzahl an langfristig krankgeschriebenen Menschen 1,1 Millionen Jobs unbesetzt. Die konservative Regierung hat jedoch signalisiert, dass sie erst bereit ist, über »faire und vernünftige« Lohnerhöhungen mit den Gewerkschaften zu verhandeln, wenn die Streiks beendet werden.