1-Pfund-Marke gerissen McDonald’s in Großbritannien erhöht Preise für Cheeseburger um 20 Prozent

Die Kette mit Hauptsitz in Chicago, die mehr als 36.000 Restaurants in über 100 Ländern betreibt, hat die Preise in den USA im vergangenen Jahr ebenfalls um 6 Prozent angehoben. Das steht im Einklang mit den Erhöhungen anderer verbraucherorientierter Unternehmen, die aufgrund der starken Nachfrage nach der Pandemie und der Unterbrechung der Lieferkette mit einer höheren Inflation konfrontiert sind.

Die McDonald’s Corp. meldete am Dienstag einen über den Erwartungen liegenden Gewinn, obwohl die Kosten in die Höhe geschnellt sind, was zum Teil auf die höheren Preise zurückzuführen ist. McDonald's prüft außerdem, ob das Unternehmen weitere preisreduzierte Menüs anbieten soll, da die höhere Inflation, insbesondere in Europa, einige Verbraucher dazu zwingt, weniger große Kombinationsmahlzeiten zu kaufen.