Die von ihm geplanten Maßnahmen könnten allerdings die Staatsverschuldung in die Höhe treiben, kostet doch allein die Deckelung der Energiepreise den Staat nach seinen Worten rund 60 Milliarden Pfund in den ersten sechs Monaten. Kwarteng hob jedoch im Parlament hervor: »In der schlimmsten Energiekrise seit Generationen ist die Regierung an der Seite der Bevölkerung.«

Energiepreisdeckel vorgesehen

Die wichtigste Maßnahme des »Mini-Budgets«, wie es in London genannt wird, wird das Deckeln der Energiepreise für zwei Jahre sein – bei 2500 Pfund für einen Durchschnittshaushalt, was einen vom Staat finanzierten Nachlass von mindestens 1000 Pfund bedeutet. Für Unternehmen sollen die Rechnungen zur Hälfte sechs Monate lang übernommen werden. Die Gas- und Strompreise sind in Großbritannien wie in anderen europäischen Ländern infolge des russischen Krieges in der Ukraine in die Höhe geschossen.