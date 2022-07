Die Zahl der Pubs in England und Wales ist einer aktuellen Auswertung zufolge auf einen historischen Tiefstand gesunken. In der ersten Hälfte dieses Jahres gab es weniger als 40.000 Kneipen – vor einem Jahrzehnt waren es noch etwa 7000 mehr. Das ergab eine Analyse des Immobilienberaters Altus Group, die am Montag veröffentlicht wurde und aus der die Nachrichtenagentur dpa zitiert.