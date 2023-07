Thunberg demonstrierte vor britischem Energieministerium

Auftrieb erhielten die Stimmen in der Regierungspartei, die eine Abkehr von der grünen Klimapolitik fordern, vom Ergebnis der Nachwahl im früheren Wahlkreis von Ex-Premier Boris Johnson im Westen Londons. Dort konnte sich vorvergangene Woche der Tory-Kandidat knapp durchsetzen, weil er sich gegen die vom Labour-Bürgermeister Sadiq Khan angekündigte Ausweitung der Umweltzone auf die Außenstadtbezirke aussprach. Das kam bei Wählern gut an.

Erwartet wird auch, dass die Regierung bald grünes Licht für die Erschließung eines neuen Ölfelds in der Nordsee gibt, mit der London seine Energiesicherheit erhöhen will. Gegen die Ausbeutung des Rosebank-Ölfelds demonstrierte am Samstag die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg in London vor dem Energieministerium.