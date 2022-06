Am deutlichsten verringerte sich die Industrieproduktion, was laut Statistikamt an kräftigen Preisanstiegen und anhaltenden Problemen in den Lieferketten lag. Im Dienstleistungssektor belastete die rückläufige Nachverfolgungs- und Testaktivität des staatlichen Gesundheitsdienstes NHS – eine Folge der entspannteren Corona-Lage.