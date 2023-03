Es könnte der teuerste Immobiliendeal des Vereinigten Königreichs werden: Mitten im Regent's Park in London, direkt an einem See, liegt The Holme, ein mehr als 200 Jahre altes Herrenhaus. Bislang gehörte es einem saudischen Prinzen, doch nun steht es offenbar zum Verkauf, wie unter anderem »The Times« und die »Financial Times« berichten. Erhoffter Erlös: bis zu 250 Millionen Pfund, das sind umgerechnet gut 280 Millionen Euro.