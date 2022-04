Hohe Lebenshaltungskosten Zwei britische Einzelhandelsketten senken die Preise

Mit Preissenkungen und Lohnerhöhungen reagieren zwei der größten Einzelhändler in Großbritannien auf die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Kette Morrisons reduziert bei mehr als hundert Hauptprodukten die Preise, wie die Fachzeitschrift »The Grocer« berichtete. Für einige Nahrungsmittel wie Reis, Eier, Hühnchenfleisch und Müsli sollen die Preise um durchschnittlich 13 Prozent sinken.

Wettbewerber Asda will einen ähnlichen Weg gehen. Die »umfassenden Schritte« sehen demnach Preissenkungen von durchschnittlich 12 Prozent für eine Reihe von frischen Lebensmitteln, aber auch Reis, Nudeln, Erfrischungsgetränken und Tiefkühlprodukten vor. Außerdem will die Nummer drei die Löhne von 120.000 Beschäftigten, die auf Stundenbasis bezahlt werden, von Juli an auf 10,10 Pfund pro Stunde erhöhen – das sind 60 Pence mehr als der gesetzliche Mindestlohn für über 23-Jährige. Geplant seien auch Bonuszahlungen sowie weitere finanzielle Leistungen, berichtete »The Grocer«.