In Großbritannien leiten Kläranlagen massenhaft ungereinigtes Abwasser ins Meer.

2022 seien insgesamt rund eine Million Stunden lang ungeklärte Abwässer an britischen Küsten in die See geflossen, teilte die oppositionelle Labourpartei unter Berufung auf Daten der Umweltbehörde Environment Agency mit. Es habe 141 777 Vorfälle gegeben – das sei einer alle 3 Minuten und 45 Sekunden. So gut wie alle Küstengemeinden in England und Wales seien betroffen gewesen.