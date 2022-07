Kühne ist Mehrheitsaktionär des Logistikkonzerns Kühne + Nagel und Großaktionär der Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd. Der Unternehmer könnte es laut Branchenbeobachtern vor allem auf das lukrative Frachtgeschäft der Lufthansa abgesehen haben. So investierten einige große Reedereien, die in der Coronapandemie dank hoher Frachtraten viel Geld verdienten, zuletzt in den Luftfrachtbereich.

Der Aktienkurs der Airline profitierte von der Nachricht. Die Papiere des MDax-Konzerns liegen im Frankfurter Frühhandel knapp drei Prozent im Plus. Dabei läuft das Tagesgeschäft bei der Airline alles andere als rund. Zuletzt sah sich Lufthansa-Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley angesichts der internen Konflikte in Folge der chaotischen Zustände im Sommerreiseboom gezwungen, den Zusammenhalt zu beschwören.