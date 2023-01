Die Demo läuft seit Jahren zur Grünen Woche. Dort präsentieren sich nach zwei Jahren Corona-Pause bis 29. Januar rund 1400 Aussteller.

Özdemir nannte es »ein gutes Zeichen«, dass viele Forderungspunkte der Demonstration mit der Deklaration der in Berlin tagenden Agrarminister übereinstimmten. In einer Erklärung unterstrichen die Regierungsvertreter aus 64 Ländern das Ziel eines stärkeren Kampfes gegen den Hunger aufgrund der verschärften Lage wegen des Ukrainekriegs. Nötig seien praxistaugliche Lösungen und mehr Unterstützung besonders für Kleinbauern, sagte Özdemir.

Özdemir: »Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken«

Er rief zu mehr Engagement Europas für eine langfristige Ernährungssicherung in Afrika auf. Für das global vereinbarte Ziel, den Hunger in der Welt bis 2030 zu beenden, gebe es nur noch acht Ernten. Man müsse von »Krisenhopping« wegkommen. »Getreidesilos bauen, statt Getreidesäcke schicken – darum muss es gehen«, sagte er nach einer Konferenz mit internationalen Amtskollegen in Berlin. Özdemir übte Selbstkritik am europäischen Kurs. Man müsse sich fragen, ob Agrarexporte Krisen verstärkten und Abhängigkeiten förderten – indem sie Perspektiven für afrikanische Märkte etwa für Geflügel und Milch vernichteten.