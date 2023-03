Bericht über Beschlussvorlage Grüne wollen Kohleausstieg offenbar auch in Ostdeutschland auf 2030 vorziehen

Die Grünen möchten einem Bericht zufolge den Kohleausstieg in ganz Deutschland auf das Jahr 2030 vorziehen. Das sei ein »notwendiger Schritt, um die Klimaziele zu erreichen«, zitiert die »Süddeutsche Zeitung« aus einer Beschlussvorlage für die Fraktionsklausur der Grünen-Bundestagsfraktion kommende Woche in Weimar. Demnach sollen auch in Ostdeutschland die Braunkohlereviere acht Jahre früher als zunächst geplant stillgelegt werden.