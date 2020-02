Vorschlag der Grünen Windkraftbetreiber sollen jedes Jahr 10.000 Euro pro Anlage zahlen

In Deutschland werden so wenige Windkraftanlagen gebaut wie seit 20 Jahren nicht mehr. Um das zu ändern, fordern die Grünen: Die Betreiber sollen Geld an die Kommunen zahlen. Das erhöhe die Akzeptanz vor Ort.