Für die geplante Grundsteuerreform müssen 36 Millionen Immobilien neu bewertet werden. Die Frist läuft am 31. Januar ab, also am kommenden Dienstag.

Laut einer Abfrage des Ratgeberportals Finanztip müssen säumige Eigentümer aber vorerst nicht mit Verspätungszuschlägen oder gar Zwangsgeld rechnen. 14 der 16 Bundesländer wollen zunächst sanften Druck mithilfe von Erinnerungsschreiben ausüben.

Experten raten dennoch, die Grundsteuererklärung so schnell wie möglich abzugeben. Im Ernstfall werde das Finanzamt den für die Steuer bestimmenden Grundsteuerwert schätzen – und das dürfte meist nicht von Vorteil für den Steuerzahler sein.