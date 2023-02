Wegen Grundsteuerreform Finanzämtern droht Einspruchswelle

»Rechnet man die uns vorliegenden Zahlen hoch, wird klar, welche gigantische Einspruchswelle auf die Finanzämter zukommt, sobald diese den verbleibenden Großteil der Bescheide zur Grundsteuer verschickt haben«, sagte Finanztip-Steuerexperte Jörg Leine. Auch wenn in den Behörden personell aufgestockt worden sei: In den vergangenen Jahren hätten die Beamtinnen und Beamten im Schnitt jährlich insgesamt etwas mehr als drei Millionen Einsprüche bearbeitet – im Verhältnis dazu seien 1,5 Millionen zusätzliche Einsprüche enorm.

Im Zuge der Grundsteuerreform müssen bundesweit Millionen Grundstücke neu bewertet werden. Besitzer von Häusern, Wohnungen und Grundstücken müssen für die Erklärung eine Reihe von Daten übermitteln. Dann werden die Bescheide verschickt. Die Abgabefrist für die Erklärung war Ende Januar abgelaufen. Bis dahin fehlte jedoch noch jede vierte Erklärung. Auch dadurch entsteht den Finanzämtern Mehrarbeit: In den kommenden Wochen müssen sie sich um den Versand von Millionen an Erinnerungsschreiben an säumige Eigentümer kümmern.