»Die Entwicklungen bei Gruner + Jahr treffen unsere Branche ins Herz. Das Zerschlagen eines traditionsreichen und bedeutenden Verlags und das Verschwinden vieler großer und kleiner Magazinmarken kann uns nicht egal sein«, schreibt Becker. Sie hat dabei ihre Kritik auch direkt an Bertelsmann- und RTL-Chef Thomas Rabe gerichtet: »Wir Verlegerinnen und Verleger müssen natürlich auch auf die Zahlen schauen – unabhängig kann Journalismus nur sein, wenn er profitabel ist. Was uns aber treibt, sind vor allem Inhalte und die Resonanz unserer Leserinnen und Leser.« Kreative Verlage hätten längst erkannt, »dass hier eine enorme Chance liegt: Dank des Netzes können sie so viele Leserinnen und Leser erreichen, wie niemals zuvor.« Und weiter schrieb Becker: »Bertelsmann unter Chefcontroller Rabe hat diesen Kampf offensichtlich aufgegeben.«