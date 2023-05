Stammsitz ist längst verkauft

Ursprünglich hatte Gruner + Jahr einen Neubau am nahe gelegenen Lohsepark in der Hafencity geplant, davon aber vor zwei Jahren Abstand genommen. Seither war die Standortfrage offen. Der markante und unter Denkmalschutz stehende Stammsitz am Baumwall ist bereits verkauft.