Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in diesem Produkt möglicherweise blaue Kunststofffremdkörper enthalten sind, hieß es im Rückruf des Unternehmens. Verkauft wurde der Artikel demnach bei Aldi Nord in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein, Sachsen und bei Aldi Süd in Teilen von Nordrhein-Westfalen.