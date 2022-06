Die Coronakrise und die Uiguren-Problematik fordern bei der schwedischen Modekette H&M ihren Tribut. In der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai macht die weltweite Nummer zwei hinter Inditex (Zara) nun ihren Flagship-Laden dicht. Bei dem drei Etagen umfassenden und 2007 eröffneten Geschäft, das in diesem Monat noch geöffnet war, fehlte am Freitag jegliches Zeichen von H&M. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.