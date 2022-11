Vor allem der Windenergie-Ausbau an Land schwächelt: Laut der Fachagentur Windenergie an Land zeigten die ersten neun Monate des Jahres keine wirklichen Aufwärtsbewegungen. Zwar stieg die neu installierte Leistung um 15 Prozent, sie bleibe damit aber auf einem »weitaus zu geringen Niveau«, um die Ziele zu erreichen. Der Umfang der neu genehmigten Anlagen hänge sogar um 15 Prozent zurück. Um dem Problem Herr zu werden, brauche es schnellere Genehmigungen, sagte Habeck. Länder und Kommunen müssten Flächen für Erneuerbare schneller ausweisen, »damit die Signale in der Industrie ankommen«.