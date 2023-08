80 Prozent der ukrainischen Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter seien Frauen, die Hälfte von ihnen hat Kinder. Bislang arbeiteten nur 39 Prozent der Erwerbstätigen in Vollzeit, 36 Prozent in Teilzeit, 18 Prozent seien geringfügig beschäftigt, sieben Prozent seien in Ausbildung oder machten ein Praktikum.