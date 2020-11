Händler fürchten verschärfte Corona-Regeln Leere Einkaufstraßen – und Chaos im Supermarkt

Lange Warteschlangen vor den Lebensmittelläden – und vorweihnachtliche Tristesse in den Innenstädten: Das fürchtet die Wirtschaft wegen des verschärften Shutdowns. Was ist dran an den Klagen der Händler?