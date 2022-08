Riskante Deals sind in der aufgeheizten Immobilienbranche in den vergangenen Jahren nichts Ungewöhnliches – zumal bei René Benko, österreichischer Milliardär und Signa-Eigner. Er hat sich in der Branche den Ruf erarbeitet, mit Projekten stets ans Limit zu gehen. Entsprechend aggressiv bewertet Signa den Elbtower. Bei Fertigstellung 2026 soll der Buchwert laut Dokument schon bei 1,45 Milliarden Euro liegen – was eine halbe Milliarde Euro Gewinn bedeuten würde. Geplante Mieteinnahmen: mehr als 48,3 Millionen Euro jährlich. Sie sollen etwa von einer Filiale der Nobu-Hotelkette kommen, an der Schauspieler Robert De Niro beteiligt ist. Auch die Hamburg Commercial Bank oder Co-Working-Spaces für Ärzte und Therapeuten ziehen ein.