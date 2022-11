Streit über die Elbvertiefung Hamburg fordert nationalen Hafengipfel

Wegen des Streits über die Elbvertiefung fordert Hamburg vom Bund die Einberufung eines nationalen Hafengipfels. Dabei solle mit den anderen norddeutschen Bundesländern über die Zukunft der Seehäfen gesprochen werden, heißt es in einem Brief an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Verkehrsminister Volker Wissing. Geschrieben haben ihn Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Handelskammerpräses Norbert Aust, das Schreiben liegt der dpa vor. Zugleich wird der Bund darin wegen der großen Schlickprobleme in der Elbe kritisiert.